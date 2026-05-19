Brasileiros começam com vitórias no qualificatório de Roland Garros

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Boscardin busca disputar primeiro Slam. Fotojump / Divulgação

O Brasil começou bem a qualificatória do Aberto da França, em Roland Garros. Nesta segunda-feira (18), o catarinense Pedro Boscardin e o pernambucano João Lucas Reis garantiram um lugar na segunda rodada e precisam de mais duas vitórias para se classificarem para a chave principal.

Em sua primeira participação no quali de um Grand Slam, Boscardin encarou o georgiano Nikoloz Basilashvili, que em maio de 2016 chegou ao 16º lugar no ranking mundial e que acumula cinco títulos em nove finais no circuito da ATP.

Mas apesar da experiência e do currículo do rival, que hoje é 115º do mundo, Boscardin venceu em sets diretos, parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em uma hora e 33 minutos.

Número 296 do mundo, o catarinense de 23 anos vai enfrentar o canadense Alexis Galarneau (194º), na segunda rodada.

Em sua terceira participação em um qualificatório de Grand Slam, João Lucas Reis obteve a primeira vitória.

João Lucas é o número 200 do mundo. João Pires / Divulgação/Rio Open

Após as eliminações no US Open de 2025 e no Australian Open deste ano, o tenista de 26 anos venceu o francês Calvin Hemery (276º) por 2 a 0, com um duplo 6/4, em uma hora e 30 minutos de partida.

O próximo rival do 200º do ranking mundial será o lituano Vilius Gaubas, que ocupa a 133ª posição e que eliminou o veterano argentino Federico Coria, ex-top 50.

Brasileiros na terça-feira

Mais três tenistas do Brasil entrarão em quadra na terça-feira (19) em Roland Garros, todos pela primeira rodada do qualifying.

Na chave feminina, a paulista Laura Pigossi inicia sua busca pela quinta participação em Grand Slam, a segunda em Paris. Número 229 da WTA, ela vai enfrentar a estadunidense Claire Liu, que já foi a 52ª do mundo (janeiro de 2023), mas que atualmente é a 182ª colocada.

Pigossi já disputou quatro Grand Slams. Gaspar Nóbrega / Divulgação/COB

A partida será a terceira da quadra 8, e deve começar por volta das 7h20min (de Brasília).

Entre os homens, o paranaense Thiago Wild, ex-número 1 do Brasil e que em maio de de 2024 foi o 58º do mundo, vai encarar o taiwanês Hsu Yu-hsiou (213º). O jogo será o quarto a ser disputado na quadra 7 e tem início estimado para às 8h30 da manhã.

Wild, que em 2023, chegou à terceira rodada em Paris, busca a classificação para o nono Grand Slam na carreira.

O paulista Gustavo Heide, 187º do ranking, vai jogar a partir das 5h (de Brasília), na quadra 6, diante do francês Dan Added (230º).