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Brasileiros alcançam índices para o Pan-Pacífico no primeiro dia do Troféu Maria Lenk

Maria Fernanda Costa, Stephan Steverink e Artur Mello atingiram índices nos 400m livre e disputarão a competição nos EUA

André Silva

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