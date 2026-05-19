Brasileiros alcançam índices para o Pan-Pacífico no primeiro dia do Troféu Maria Lenk

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Mafê Costa foi destaque no primeiro dia de provas. Satiro Sodré / Divulgação/SSPress/CBDA

O primeiro dia do Troféu Maria Lenk, no Parque Aquático Julio de Lamare, no Rio de Janeiro, teve os primeiros atletas brasileiros garantindo índices para o Campeonato Pan-Pacífico e para o Pan-Pacífico Júnior. Maria Fernanda Costa, Stephan Steverink e Artur Mello, alcançaram as marcas exigidas nos 400 metros livre para integrar a seleção brasileira principal.

O Pan-Pacífico é um dos mais tradicionais eventos da natação mundial e acontecerá entre 12 e 15 de agosto na cidade de Irvine, nos Estados Unidos e além do país sede reúne equipes do Japão, Canadá, Austrália, Coreia do Sul, Nova Zelândia, China, África do Sul, Argentina e o Brasil.

Mafê Costa confirmou mais uma vez seu excelente momento ao vencer os 400 metros livre com o tempo de 4min03seg12 . Entre os homens, Stephan Steverink também garantiu vaga ao marcar 3min45seg26, seguido por Artur Mello, que completou a prova em 3min47seg09, ambos dentro do tempo de classificação exigido pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Os atletas brasileiros também garantiram índice para o Pan-Pacífico Júnior. Joice Otero conquistou o índice nos 100 metros borboleta ao registrar 59seg38. Kauã Carvalho também garantiu classificação ao nadar os 100 metros peito em 1min00seg93, enquanto Davi Vallim confirmou vaga nos 100 metros borboleta com a marca de 53seg40.

Gaúchos

O Recreio da Juventude, de Caxias do Sul, disputou os revezamentos 4x100 metros livre feminino e masculino, que teve duas baterias.

A equipe formada por Letícia Lima, Carolina Rizzo, Maria Fernanda Ceriotti e Cristhiane Añasco terminaram com 4min14seg39 e ficaram com a 12ª colocação.

Entre os homens, Franco Ayala, Matheus Santana, Pedro Calabró e Arthur Zimmer nadaram em 3min30seg09 e asseguraram o 10º lugar, superando o time do Grêmio Náutico União (Bruno Primerano, Lucas Alba, Matheus Babinski e Luiz Felipe Loureiro) que fizeram 3min33seg04.

Confira os resultados das finais:

100 metros borboleta feminino:

Ouro - Giulia Carvalho (Minas Tênis Clube-MG) - 58seg93

Prata - Joice Otero (Flamengo-RJ) - 59seg38

Bronze - Beatriz Ferreira (Pinheiros-SP) - 59seg52

100 metros borboleta masculino:

Ouro - Pedro Henrique Buch (Minas Tênis Clube) - 52seg50

Prata - Gabriel Machuco (Sesi-SP) - 52seg62

Bronze - Lúcio Flávio Paula (Pinheiros-SP) - 52seg75

* O venezuelano Manuel Díaz (Flamengo-RJ) venceu com 52seg23, mas por ser estrangeiro e se tratar de competição nacional não pode ser considerado campeão.

400 metros livre feminino

Ouro - Mafê Costa (Unisnata-SP) - 4min03seg12

Prata - Gabrielle Roncatto (Unisanta-SP) - 4min09seg34

Bronze - Beatriz Dizotti (Unisanta-SP) - 4min10seg78

400 metros livre masculino

Ouro - Stephan Steverink (Flamengo-RJ) - 3min45seg26

Prata - Artur Mello (Sesc-RJ) - 3min47seg09

Bronze - Guilherme Costa (Sesc-RJ) - 3min48seg03

100 metros peito feminino

Ouro - Gabrielle Assis (Sesc-RJ) - 1min09seg62

Prata - Nichelly Lysy (Pinheiros-SP) - 1min10seg08

Bronze - Ágatha Amaral (Minas Tênis Clube-MG) - 1min10seg10

100 metros peito masculino

O pódio dos 100 metros peito. Satiro Sodré / Divulgação/SSPress/CBDA

Ouro - Caio Pumputis (Pinheiros-SP) - 1min00seg19

Prata - Kauã Carvalho (Sesi-SP) - 1min00seg95

Bronze - João Vieira Garcia (Pinheiros-SP) - 1min01seg09

** O espanhol Hugo González (Minas Tênis Clube-MG) - 1min00seg55 e o ucraniano Volodymyr Lisovets (Paineiras do Morumby-SP) - 1min00seg69 terminaram em segundo e terceiro, respectivamente, mas por serem estrangeiros e se tratar de competição nacional não podem ser colocados como medalhistas.

Revezamento 4x100 metros livre feminino

Ouro - Minas Tênis Clube (MG) - 3min41seg70

Prata - Unisanta (SP) - 3min43seg60

Bronze - Pinheiros (SP) - 3min44seg68

Revezamento 4x100 metros livre masculino

Ouro - Pinheiros (SP) - 3min15seg67

Prata - Minas Tênis Clube (MG) - 3min16seg97

Bronze - Unisanta (SP) - 3min17seg00