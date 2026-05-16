Brasileiro Miguel Hidalgo conquista prata na etapa de Yokohama do Circuito Mundial de Triatlo

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Miguel Hidalgo chegou a 20 segundos do líder. Tommy Zaferes / Divulgação/World Triathlon

O brasileiro Miguel Hidalgo conquistou sua primeira medalha na temporada 2026 do Circuito Mundial de Triatlo (WTCS). Neste sábado (16), ele garantiu a prata na etapa de Yokohama, no Japão, com o tempo de uma hora, 39 minutos e oito segundos, ficando a 20 segundos do australiano Matthew Hauser, atual campeão mundial.

— Feliz com o pódio e especialmente com a atitude que tive na corrida. Mudei completamente minha mentalidade antes dessa prova. Na primeira parte do ciclismo, realmente tentei forçar o ritmo e abrir pelo menos 60 segundos do segundo grupo, porque a pior coisa que pode acontecer numa fuga é o pelotão ir se aproximando. A estratégia funcionou, fiz uma das minhas melhores corridas, mas o Matthew (Hauser) foi ainda melhor — resumiu Hidalgo, após a prova.

O resultado também serviu de recuperação para o triatleta de 26 anos, que é o atual vice-campeão do Circuito. Na primeira etapa, em Samarkand, no Uzbequistão, ele não completou a prova.

Este foi o sexto pódio de Miguel Hidalgo na história do Circuito Mundial. O paulista tem ainda um bronze em Weihai (China), no ano de 2024, e quatro conquistas em 2025: ouro em Alghero (Itália), prata em Karlovy Vary (República Tcheca) e bronze em Yokohama e na Riviera Francesa.

Em Yokohama, o pódio masculino ainda teve o australiano Luke Willian, bronze com uma hora, 39 minutos e 16 segundos.

Outro brasileiro na prova, Kauê Willy finalizou em 41º lugar, com uma hora, 49 minutos e seis segundos.

Feminino

Sueca venceu pela primeira vez na carreira. Tommy Zaferes / Divulgação/World Triathlon

Entre as mulheres a medalha de ouro ficou com a sueca Tilda Mansson, que fez o tempo de uma hora, 50 minutos e 13 segundos, para garantir a primeira vitória da carreira em um evento da WTCS.

Vencedora da etapa de Samarkand, a britânica Beth Potter ficou em segundo, com dois segundos de desvantagem. O pódio ainda teve Jeanne Lehair, de Luxemburgo, que repetiu o resultado da primeira prova da temporada.

A brasileira Djenyfer Arnold foi a 13ª colocada em sua estreia no Circuito Mundial este ano, com tempo de uma hora, 52 minutos e 14 segundos.

Corrida olímpica

Esta é a 18ª temporada da WTCS, que terá um total de nove etapas. A prova inaugural, que estava agendada para Abu Dhabi, em março, foi adiada por conta da Guerra no Médio Oriente e dificilmente será remarcada.