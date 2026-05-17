Brasileiro Matheus Correa é prata no GP de Marcha de Rio Maior

O brasileiro Matheus Correa conquistou a medalha de prata do 33º Grande Prêmio Internacional de Rio Maior de Marcha Atlética, disputado neste sábado (16).
A competição portuguesa é uma das mais tradicionais da World Athletics Race Walking Tour.
Matheus, que é atleta da Associação de Atletismo de Blumenau (SC) completou a meia-maratona em uma hora, 27 minutos e seis segundos, ficando a um minuto e 39 segundos do sueco Perseus Karlstrom.
O mexicano Noel Chama finalizou um minuto e 10 segundos após o brasileiro e garantiu o bronze.
A prova foi definida a partir dos 16km, quando o japonês Hayato Katsuki assumiu a liderança e foi pressionado por Karlstrom. Na tentativa de se manter à frente, o asiático foi desclassificado.
Matheus Correa aproveitou e imprimiu uma prova de recuperação e ultrapassou Chama e o equatoriano Jordy Arrobo, que liderava, e os portugueses Eduardo Camarate e Tiago Ramos.
Outro representante do Brasil, Lucas Mazzo, do Caso (DF), acabou desqualificado.
Feminino
As mexicanas dominaram a prova feminina. Alegna González venceu com uma hora, 32 minutos e 15 segundos, e ficou sete segundos à frente de Karla Serrano, que levou a medalha de prata.
O pódio ainda teve a grega Antigoni Ntrismpioti, que fez uma hora, 36 minutos e 33 segundos.
Única brasileira na prova Viviane Lyra foi desclassificada.