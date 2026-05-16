Brasileiro Andrey Braguini sobe na classificação da Volta Ciclística de Portugal

Braguini está no top 20. Gi Group Holding - Simoldes - UDO / Divulgação

O ciclista brasileiro Andrey Braguini terminou em 18º lugar, na terceira etapa da 33ª edição da Volta a Portugal do Futuro.

Neste sábado (16), o paulista completou os 156 km, entre Penela e São Pedro do Sul, com o tempo de 3h40min07seg e ficou a 10 segundos do português Daniel Moreira, que venceu a prova.

Com o resultado, Andrey saltou da 18ª para a 16ª posição na classificação geral. O paulista totaliza 11h13min42seg e está a quatro minutos e 40 segundos do líder, o russo Matvey Boldyrev, que neste sábado foi o 11º colocado.

Boldyrev tem uma vantagem de um minuto e 27 segundos para o espanhol Jaime Torres e um minuto e 49 segundos sobre o estadunidense Jesse Maris, que está em terceiro.