Brasileira Sarah Mourão termina em 20º na World Challenge Cup de Ginástica Rítmica

Sarah somou 23.700 na bola. Adriano Bissoli / Divulgação/CBG

A brasileira Sarah Mourão encerrou a etapa de abertura da temporada da World Challenge Cup de Ginástica Rítmica, realizada em Portimão, em Portugal, na 20ª posição na classificação geral.

Neste sábado (16), a ginasta de 16 anos disputou as provas da bola, onde terminou em 24º lugar com 23.700, e do arco, com 25.550 e a 19ª posição.

Com as notas do primeiro dia, 25.950 nas maças e 24.100 na fita, Sarah totalizou 99.300.

A medalha de ouro do individual geral foi conquistada pela italiana Sofia Raffaeli, que somou 113.250. A prata ficou com a israelense Daniela Munits, que teve um total de 111.550. A italiana Tara Dragas fez 110.850 e levou o bronze.

Espanha vence no conjunto

Sem a presença do Brasil, a Espanha ganhou a medalha de ouro do conjunto geral, com 53.750 contra 50.700 da Alemanha, que foi prata, e 49.800 de Israel, que completou o pódio.

Finais por aparelho