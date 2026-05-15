Brasileira Sarah Mourão tem bom desempenho na abertura da World Challenge Cup de Ginástica Rítmica

Sarah terminou em 7º nas maças. Adriano Bissoli / Divulgação/CBG

A brasileira Sarah Mourão encerrou o primeiro dia de competição da etapa de abertura da temporada da World Challenge Cup de Ginástica Rítmica, realizada em Portimão, em Portugal, na 18ª posição na classificação geral.

Sarah, de apenas 16 anos, soma 50.050 pontos, após terminar em sétimo nas maças, com 25.950, e em 12º na fita, com 24.100.

O primeiro lugar está com a israelense Daniela Munits, que tem 56.250, após liderar o arco, com 28.450, e a bola, com 27.800.