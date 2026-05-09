Brasileira Ingrid Martins conquista vice-campeonato em duplas na França

Ingris (E) e Ekaterina Ovcharenko (D) na cerimônia de premiação. Engie Open Saint-Gaudens / Divulgação

A brasileira Ingrid Martins é vice-campeã de duplas do ITF W75 de Saint Gaudens, em quadras de saibro na França. Neste sábado (9), ela e a russa Ekaterina Ovcharenko perderam para as suecas Lisa Zaar e Caijisa Wilda por 2 a 1, de virada, parciais de 6/7 (5/7), 7/5 e 10/7, apís duas horas e cinco minutos de jogo.

Com a campanha no torneio francês, a carioca de 29 anos ganhou duas posições e vai assumir o 82º lugar do ranking entre as especialistas em duplas, ainda distante da 47ª posição, alcançada em novembro de 2023, que é a sua melhor colocação histórica.

— Feliz de estar em mais uma final, não importa o nível. Tênis é sempre duro, atingir uma decisão é um privilégio sempre — comentou Ingrid.

Já Ovcharenko ganhou cinco colocações no ranking e irá chegar ao 143º lugar, o melhor de sua carreira.