Brasil termina em 12º na etapa de abertura do Circuito Mundial de basquete 3x3

Luana no jogo contra a Austrália FIBA / Divulgação

A seleção brasileira feminina de basquete 3x3 encerrou sua participação no Women’s Series de Chengdu, na China, na 12ª colocação.

Esta foi a primeira competição do Brasil na atual temporada do circuito internacional.

Na fase de classificação, a equipe treinada por Elen Rosa encerrou na liderança do Grupo B, após derrotar as Filipinas por 17 a 8 e a Nova Zelândia por 13 a 11.

Diante das filipinas, Vitória Moura fez sete pontos, enquanto Luana Batista anotou quatro e Rayane Sant’Anna e Mia Hopkins terminaram com três pontos, cada.

A vaga para a chave principal do evento veio diante das neo-zelandesas, com cinco pontos de Mia e quatro de Rayane e Luana.

Fase de grupos

Classificado para a fase de grupos, o Brasil ficou ao lado de Estados Unidos e Austrália.

Na estreia, as brasileiras perderam para as estadunidenses por 21 a 5. Mykaylah Williams foi a cestinha do jogo com 10. No Brasil, Mia Hopkins marcou todos os pontos.

A última partida pelo Grupo D teve derrota de 21 a 9 para as australianas, que contaram com 11 pontos de Hannah Hank. Rayane marcou três pontos para o time brasileiro, enquanto as outras três jogadoras anotaram dois pontos, cada uma.

Com os resultados da fase de grupos, o Brasil finalizou em 12º lugar.

Próxima etapa