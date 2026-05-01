Brasil tem desempenho discreto na estreia da world climbing series

Macedo foi o único brasileiro na disputa. Rosita Belinky / CBEscalada

O Brasil iniciou sua participação na temporada da World Climbing Series , o Circuito Mundial de Escalada, com a disputa da etapa de Keqiao, na China. A competição, organizada pela World Climbing, antiga Federação Internacional de Escalada, reúne mais de 100 atletas de diferentes países e será dedicada exclusivamente à modalidade Boulder.

Único representante brasileiro na competição, André Macedo terminou a fase de classificação em 65º lugar, com 34,5 pontos, e não avançou para às semifinais.

A liderança foi dividida entre os sul-coreanos Lee Dohyun e Jungwoon Chow, que somaram 124,9 pontos cada.

Próxima etapa

A segunda etapa da temporada acontecerá em Wujiang, na China, entre os dias 8 e 10 de maio.