Brasil tem 6 surfistas no Top 10 da WSL; Medina e Luana conquistam Tríplice Coroa australiana

O Brasil ainda não ficou fora de uma final da temporada, seja no masculino ou no feminino, e continua fazendo bonito na World Surfe League (WSL). Felipe Toledo se garantiu como o melhor representante masculino do País em Gold Coast, caindo na semifinal mas entrando no Top 10, agora com seis representantes e Gabriel Medina no topo. Já entre as surfistas, Luana Silva foi vice-campeã e está na inédita liderança. Ambos, desta forma, conquistam a Tríplice Coroa na Austrália - lideram a temporada após as três etapas no país.

Algoz de Medina nas oitavas de final da terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe, Filipinho voltou ao mar na madrugada desta segunda-feira para a fase final da etapa e se garantiu entre os quatro melhores ao bater outro compatriota, Samuel Pupo, com 15,77 a 12,57. Já Mateus Herdy caiu na fase, diante do australiano Liam O'Brien.

A disputa por vaga na decisão em uma das semifinais foi entre Filipinho e Connor O'Leary, que defende as cores do Japão e ganhou por 16,97 a 14,77, se garantindo na decisão contra o local Ethan Ewing. Ir até a semifinal colocou o brasileiro no Top 10 pela primeira vez na temporada, após ganhar quatro posições.

Campeão em Gold Coast, com 14,56 a 14,17 diante de O'Leary, o australiano ganhou nove posições e agora ocupa o quarto lugar, entre Miguel Pupo e Samuel Pupo (3º e 5º, respectivamente). Medina lidera, com Iago Dora em sexto, Ítalo Ferreira em oitavo e Filipinho em 10º.

LUANA SILVA BATE NA TRAVE DE NOVO, MAS LIDERA

Pela segunda etapa seguida, Luana Silva fica com o vice-campeonato. A brasileira já havia perdido a final em Margaret River, assim como Medina e, desta vez, a algoz foi Stephanie Gilmore, com 17,33 diante de 14,07 da representante verde e amarelo. Nada que a incomode ou tire sua confiança.