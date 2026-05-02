Brasil fica fora das finais no Mundial de revezamentos 

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A delegação brasileira no Mundial. CBAt / Divulgação

As equipes brasileiras de atletismo, do 4 x 100 metros masculino e do 4 x 400 metros masculino e feminino, não conseguiram avançar para a disputa de medalhas do Campeonato Mundial de Revezamentos, que está sendo disputado no Estádio Nacional de Botsuana, em Gaborone.

Neste sábado (2), o time do revezamento 4 x 400 metros masculino conseguiu o melhor desempenho na primeira qualificatória: ficou em 7º no geral, com tempo melhor do que os de Catar e Bélgica que se qualificaram em suas séries.

Masculino

Austrália, de Aidan Murphy, venceu a eliminatória do Brasil no 4x400m. AFP

Vinícius Moura Galeno, Lucas Vilar, Tiago Lemes da Silva e Matheus Lima, cronometraram 2min59seg59. A Austrália, com 2min57seg30, foi a primeira na série do Brasil e na qualificação geral. O tempo dos australianos é o melhor da temporada. Botsuana ficou em segundo, com 2min57seg52 e lutará por medalha diante de sua torcida.

Os oito finalistas foram: Austrália, Botsuana, África do Sul, Holanda, Portugal, Zimbébue, Catar e Bélgica.

Já na disputa do 4 x 100 metros, Gabriel Garcia, Felipe Bardi, Erick Cardoso e Jorge Vides terminaram em sexto, na terceira série, com 38seg61. A equipe não pode contar com Paulo André Camilo de Oliveira e Vitor Hugo Mourão, por causa de lesões.

África do Sul (37seg68) e Grã-Bretanha (38seg01) foram os times qualificados nesta bateria. O Brasil foi 15º no geral. Os outros classificados para final foram Canadá, Alemanha, Estados Unidos, Austrália, Botsuana e Holanda.

Feminino

No 4 x 400 metros feminino, a equipe brasileira teve Letícia Nonato Lima, Julia Ribeiro, Jayni dos Santos Barreto e Maria Vitória de Sena, e ficou em sétimo lugar na primeira série, com 3min31seg59, finalizando em 17º na classificação geral.

A Espanha (3min24seg44) e a República Tcheca (3min25seg42) ficaram com as vagas nesta bateria. Os outros finalistas classificados foram: Grã-Bretanha, Noruega, Canadá, Itália, Holanda e Alemanha.

O Brasil não disputou o 4 x 100 metros feminino, que foi liderado pela Jamaica, com 41seg96. Espanha, Canadá, Alemanha, China, Itália, Polônia e Portugal foram os demais classificados

Misto

Assim como 4 x 100 metros feminino, o Brasil também não enviou equipes para os revezamentos mistos de 4 x 100 metros e 4 x 400 metros.

Vagas no Mundial de Atletismo

Todas as equipes finalistas se classificaram para o Campeonato Mundial de Atletismo de 2027, que acontecerá em Pequim, na China.

Repescagem