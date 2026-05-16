Brasil é campeão sul-americano sub-16 feminino e masculino de polo aquático

Brasileiras venceram seis jogos até o título. Kleber Costa / Divulgação/CBDA

O Brasil encerrou neste sábado (16) sua participação no Campeonato Sul-Americano sub-16 de Polo Aquático com os títulos das categorias feminina e masculina, ambos de forma invicta. A competição foi realizada na Vila Olímpica Parahyba, em João Pessoa, na Paraíba.

A equipe feminina obteve seis vitórias em seis partidas, com triunfo sobre a Colômbia, por 21 a 10, na decisão. O Peru derrotou a Argentina por 13 a 12 e garantiu a terceira posição.

Já o time masculino venceu os sete jogos que disputou. Na final, os brasileiros marcaram 20 a 10 sobre os colombianos. A Argentina venceu o Peru por 12 a 6 e levou o bronze.

Com os títulos, o Brasil garantiu classificação para o Campeonato Pan-Americano Sub-17 do próximo ano nas duas categorias.

Além das medalhas de ouro, as seleções brasileiras também dominaram as premiações individuais da competição. Leona Castro e Ricardo Duarte foram eleitos os MVPs do torneio.

Melissa Morás foi escolhida como melhor goleira e Vinicius Meira como melhor goleiro. Na artilharia, Lyvia Vaz terminou a competição com 24 gols marcados, enquanto Ricardo Duarte anotou 33 gols no torneio masculino.