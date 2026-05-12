Brasil conquista feito histórico com dois tenistas no top 5 juvenil

O tênis juvenil brasileiro atingiu um feito histórico, nesta segunda-feira (11), após a Federação Internacional de Tênis (ITF) atualizar seus rankings juvenis.
Na categoria masculina, o goiano Guto Miguel manteve a vice-liderança, superado apenas pelo búlgaro Ivan Ivanov, enquanto no feminino, a potiguar Victoria Barros subiu quatro colocações e chegou ao quinto lugar, o melhor resultado de sua carreira.
Esta é a primeira vez que o Brasil tem dois tenistas no top 5, desde a criação do novo formato de ranking juvenil, pela ITF.
Mais três brasileiros estão no top 100 masculino: o brasiliense Pedro Chabalgoity é o 47º, enquanto o mato-grossense Leonardo Storck ganhou três posições e está em 74º e o paulista Francisco D'Amorim subiu quatro postos e ocupa o 87º lugar.
Já no feminino, o Brasil tem duas top 100. A paulista Naná Silva ocupa a 12ª posição e a gaúcha Pietra Rívoli é a 66ª colocada.
Confira o top 5 masculino:
- 1 - Ivan Ivanov (BUL)
- 2 - Guto Miguel (BRA)
- 3 - Yannick Alexandrecou (FRA)
- 4 - Ziga Sesko (SLO)
- 5 - Jack Kennedy (EUA)
Confira o top 5 feminino:
- 1 - Ksenia Efremova (FRA)
- 2 - Hannah Klugman (GBR)
- 3 - Mia Pohankova (SVK)
- 4 - Alena Kovackova (CZE)
- 5 - Victoria Barros (BRA)