Brasil conquista feito histórico com dois tenistas no top 5 juvenil

Guto (E) e Victoria (D) sã o apostas do tênis brasileiro. Montagem / Instituto Sports & Fotojump

O tênis juvenil brasileiro atingiu um feito histórico, nesta segunda-feira (11), após a Federação Internacional de Tênis (ITF) atualizar seus rankings juvenis.

Na categoria masculina, o goiano Guto Miguel manteve a vice-liderança, superado apenas pelo búlgaro Ivan Ivanov, enquanto no feminino, a potiguar Victoria Barros subiu quatro colocações e chegou ao quinto lugar, o melhor resultado de sua carreira.

Esta é a primeira vez que o Brasil tem dois tenistas no top 5, desde a criação do novo formato de ranking juvenil, pela ITF.

Mais três brasileiros estão no top 100 masculino: o brasiliense Pedro Chabalgoity é o 47º, enquanto o mato-grossense Leonardo Storck ganhou três posições e está em 74º e o paulista Francisco D'Amorim subiu quatro postos e ocupa o 87º lugar.

Já no feminino, o Brasil tem duas top 100. A paulista Naná Silva ocupa a 12ª posição e a gaúcha Pietra Rívoli é a 66ª colocada.

Confira o top 5 masculino:

1 - Ivan Ivanov (BUL)

2 - Guto Miguel (BRA)

3 - Yannick Alexandrecou (FRA)

4 - Ziga Sesko (SLO)

5 - Jack Kennedy (EUA)

Confira o top 5 feminino: