Brasil avança no Mundial por Equipes de tênis de mesa no masculino 

A seleção brasileira masculina de tênis de mesa está nas oitavas de final do Campeonato Mundial por equipes. Nesta terça-feira (5), em Londres, o Brasil confirmou seu favoritismo e derrubou Singapura por 3 a 1, com Hugo Calderano mantendo sua invencibilidade.
O principal jogador brasileiro ganhou dois jogos e garantiu a vaga às oitavas, diante da anfitriã Inglaterra, nesta quarta-feira (6).
Leonardo Iizuka abriu a disputa surpreendido por Izaak Quek, caindo por 3 a 1, parciais de 11/7, 11/5, 5/11 e 11/8.
O empate veio com Hugo Calderano, que superou Koen Pang com um imponente 3 a 0, com 11/5, 11/7 e 16/ 14, repetido por Guilherme Teodoro sobre Josh Chua, parciais de 11/8, 12/10 e 13/11.
Calderano voltou à mesa para fechar a classificação em confronto com Izaac Quek, a quem jamais enfrentou, e não decepcionou, vencendo por 3 a 0. O brasileiro travou grande batalha no primeiro set para fechar em 12 a 10 após salvar um set point.
Mais solto no jogo, teve menos trabalho no segundo set, logo abrindo 8 a 5 com bola fora do rival. Fez 2 a 0 com 11 a 5. Calderano garantiu a vaga às oitavas, a ser disputada nesta quarta-feira, com os ingleses, fechando com 11 a 8 após bola beliscar a mesa e cair.