Bournemouth x Manchester City hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Premier League

Bournemouth e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (19) pela 37ª rodada da Premier League. O jogo ocorre às 15h30min, no Vitality Stadium, em Bournemouth.
Escalações para Bournemouth x Manchester City
Bournemouth: Djordje Petrovic; Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi e Adrien Truffert; Ryan Christie e Alex Scott; Rayan, Eli Junior Kroupi e Marcus Tavernier; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Aké e O'Reilly; Bernardo Silva, Reijnders; Semenyo, Cherki, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Onde assistir a Bournemouth x Manchester City
A partida será transmitida ao vivo pela Espn.
