Borussia Dortmund vence Eintracht (3-2) e garante vice-campeonato da Bundesliga

O Borussia Dortmund, que já havia assegurado sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, garantiu matematicamente nesta sexta-feira (8) o vice-campeonato da Bundesliga de 2025-2026, na qual o Bayern de Munique detém o título desde 19 de abril.

Na partida que abriu a 33ª e penúltima rodada do torneio alemão, o Dortmund derrotou o Eintracht Frankfurt em casa, por 3 a 2.

Os visitantes saíram na frente logo aos dois minutos de jogo, com um gol do jovem meia-atacante Can Uzun.

O Dortmund conseguiu virar nos momentos finais do primeiro tempo por meio de Serhou Guirassy (42') e Nico Schlotterbeck (45+1').

O time aurinegro ampliou com um terceiro gol, um chute de primeira do jovem italiano de 18 anos, Samuele Inacio (72').

O Eintracht adicionou uma dose de suspense na reta final ao diminuir a diferença novamente, com um gol de Jonathan Burkardt (87').

Com 70 pontos e restando apenas uma rodada para o fim, o Borussia Dortmund não pode mais perder a segunda colocação.

O RB Leipzig ocupa atualmente o terceiro lugar, oito pontos atrás do Dortmund, com duas partidas a disputar e podendo somar no máximo seis pontos.

O Eintracht é oitavo e continua com seu péssimo final de temporada.

Isso coloca seu treinador, o espanhol Albert Riera que assumiu o cargo em fevereiro, numa situação extremamente complicada. Seu time venceu apenas uma das últimas sete partidas.

O Bayern de Munique, que conquistou o título com autoridade mas foi eliminado nesta semana nas semifinais da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, disputará sua partida desta rodada no sábado, fora de casa, contra o Wolfsburg (16º), equipe que luta para evitar o rebaixamento.

Para o time de Munique, este será um mero cumprimento de tabela, já que seu único objetivo restante nesta temporada é a final da Copa da Alemanha, que disputará no sábado, dia 23 de maio, contra o Stuttgart, no Estádio Olímpico de Berlim.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):

Sexta-feira, 8 de maio

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3 - 2

Sábado, 9 de maio

(10h30) Hoffenheim - Werder Bremen

Augsburg - B. Mönchengladbach

RB Leipzig - St Pauli

Stuttgart - Bayer Leverkusen

(13h30) Wolfsburg - Bayern de Munique

Domingo, 10 de maio

(10h30) Hamburgo - Freiburg

(12h30) Colônia - Heidenheim

(14h30) Mainz - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 83 32 26 5 1 116 35 81

2. Borussia Dortmund 70 33 21 7 5 68 34 34

3. RB Leipzig 62 32 19 5 8 63 42 21

4. Bayer Leverkusen 58 32 17 7 8 66 43 23

5. Stuttgart 58 32 17 7 8 66 46 20

6. Hoffenheim 58 32 17 7 8 64 48 16

7. Freiburg 44 32 12 8 12 45 53 -8

8. Eintracht Frankfurt 43 33 11 10 12 59 63 -4

9. Augsburg 40 32 11 7 14 42 56 -14

10. Mainz 37 32 9 10 13 41 50 -9

11. B. Mönchengladbach 35 32 8 11 13 37 50 -13

12. Hamburgo 34 32 8 10 14 36 51 -15

13. Union Berlin 33 32 8 9 15 37 57 -20

14. Colônia 32 32 7 11 14 47 55 -8

15. Werder Bremen 32 32 8 8 16 37 57 -20

16. Wolfsburg 26 32 6 8 18 42 67 -25

17. St Pauli 26 32 6 8 18 27 55 -28

18. Heidenheim 23 32 5 8 19 38 69 -31

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