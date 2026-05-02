Bortoleto lamenta problema com a Audi na pista e mira recuperação na corrida: "Ir em frente'

A desclassificação da corrida sprint após uma inspeção técnica e a última colocação no treino classificatório que definiu o grid o GP de Miami marcaram o sábado de Gabriel Bortoleto, que ainda viu seu carro pegar fogo (rapidamente controlado) ao final da tomada de tempos no Circuito Internacional de Miami. Diante de tantos problemas, ele lamentou o dia ruim e prometeu dar a volta por cima.

"A gente teve um problema antes da sessão que colocou a gente completamente fora do quali. Eu tive uma volta ali no final, mas mesmo assim, foi tudo muito corrido", afirmou o piloto que foi teve tempo de dar somente uma volta no final do Q1.

"Nós colocamos o carro na pista e fomos sem fazer muita medida. Era a única oportunidade que a gente tinha (de tentar obter uma classificação para o Q2 em busca de uma posição melhor no grid)", completou o brasileiro em entrevista ao SPORTV.

Além da frustração de fazer o pior tempo e ter de sair na parte final do grid, Bortoleto ainda viu a parte traseira do seu carro sofrer um princípio de incêndio (logo controlado pelos fiscais de pista).

"Durante aquela volta nós tivemos muitos problemas como carro. Um deles, claramente, eu acho que vocês viram na televisão, era o freio pegando fogo durante a volta", completou o piloto da Audi que espera, neste domingo, dar a volta por cima de alguma maneira.