Bola de Ouro passa de Paris para Londres em 2026

A cerimônia da Bola de Ouro de 2026 será realizada pela primeira vez em Londres, no dia 26 de outubro, para marcar o 70º aniversário do troféu, conquistado pela primeira vez em 1956 pelo inglês Stanley Matthews, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (28).

Realizar a gala, tradicionalmente sediada em Paris, na capital britânica, "faz parte da estratégia de desenvolvimento da Bola de Ouro e reforça seu status como uma marca de prestígio internacional", afirmou o grupo L'Équipe, proprietário da revista France Football, que concede o prêmio individual mais prestigioso do futebol desde 1956.

Os organizadores ainda não revelaram o local exato em Londres onde a cerimônia da Bola de Ouro de 2026 acontecerá, e onde serão anunciados os sucessores dos vencedores do ano passado, o francês Ousmane Dembélé e o espanhol Aitana Bonmatí.