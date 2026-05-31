Boca Juniors vence time da Venezuela e fica com o terceiro lugar na Libertadores de Futsal

Libertadores é disputada em Carlos Barbosa. Helena Brum / Agencia RBS

Depois de vencer o Centauros da Venezuela por 6 a 1, a equipe do Boca Juniors leva para casa a terceira colocação da Libertadores de Futsal. O torneio está sendo disputado em Carlos Barbosa, na Serra.

O Boca Juniors começou pressionando os venezuelanos, com ataques promissores. E já no início da partida, os argentinos demonstraram que levavam muito a sério a disputa pelo terceiro lugar. Ramirez recebeu a bola dentro da meia-lua e colocou por entre as pernas do goleiro do Centauros, balançando as redes.

Pouco tempo se passou e em uma nova jogada, que originou de um lançamento na medida vindo dos pés de Francisco Taliercio, Ramirez ampliou, encobrindo o goleiro. O jogo continuava com poucas investidas do time do Centauros, e faltando nove minutos para o fim da primeira etapa, em um bate-rebate na área penal, Ramírez marcou o seu terceiro na partida, de letra.

Já no segundo tempo, os venezuelanos fazem pressão e conseguiram diminuir. Carreño marcou para o Centauros.

Mas a equipe do Boca Juniors seguiu criando boas oportunidades na partida, e mais três gols saíram na sequência. O primeiro com Arce. Pouco tempo depois, Corvalan balançou as redes. E logo em seguida, Alvarez completou o placar, fazendo o sexto gol xeneize.

Os argentinos chegaram até a disputa depois de perder por 3 a 1 para o time do Magnus na prorrogação da fase semifinal. Já os venezuelanos foram batidos pela ACBF por 2 a 0, na outra semi.