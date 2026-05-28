Bloqueios no trânsito para a Maratona de Porto Alegre começam nesta sexta-feira; veja o que muda

Maratona acontece no dia 31 de maio Jonathan Heckler / Agencia RBS

Porto Alegre recebe no próximo final de semana a 41ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre, reunindo grandes atletas da elite nacional e também nomes internacionais.

Os 5km, os 10km e a meia-maratona (21km) serão no sábado (30), enquanto a maratona no domingo (31). A prova terá seu maior número de inscritos, com 30 mil corredores nos dois dias somados.

As largada e as chegadas das provas serão em frente ao BarraShoppingSul, na Avenida Diário de Notícias. Por esta razão, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) terá um esquema especial de trânsito e transporte, buscando minimizar os impactos na mobilidade na cidade. Confira abaixo.

Trânsito

Os bloqueios iniciam às 21h de sexta-feira (29), na avenida Diário de Notícias, em ambos os sentidos. A partir das 5h de sábado (30), a avenida Edvaldo Pereira Paiva e o cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva também serão bloqueados.

Na região central, a partir das 6h, a avenida Mauá estará bloqueada a partir do Largo Visconde do Cairú. A EPTC orienta os motoristas que evitem a região e transitem pelo Túnel da Conceição ou Terceira Perimetral em seus deslocamentos.

Na zona sul, a partir das 6h, o trânsito será desviado da avenida Padre Cacique pelas avenidas Pinheiro Borda e Taquary. Na Icaraí, o desvio será pelas ruas Cel. Claudino e Tamandaré.

No domingo, dia da maratona, os bloqueios e desvios do dia anterior se repetem para a realização da prova principal do evento, com largada para 6h.

Além deles, a avenida Augusto de Carvalho, no cruzamento com a avenida Loureiro da Silva, será bloqueada a partir das 4h30min. A avenida João Pessoa será bloqueada a partir das 5h40, enquanto a avenida Azenha estará fechada antes da largada da maratona, às 6h.

Os desbloqueios das vias serão realizados conforme a passagem dos atletas nos pontos, segundo informou a EPTC. Na conta da empresa no X (antigo Twitter), atualizações serão feitas para informar os motoristas.

Transporte público

Cerca de 80 linhas de ônibus e lotações que circulam pelas regiões Sul e central da cidade serão impactadas.

Em alguns pontos haverá a montagem de terminais temporários para atender os usuários do transporte coletivo.

As linhas circulares não irão operar durante a realização do evento. A EPTC orienta que os passageiros planejem suas viagens com antecedência e fiquem atentos aos ajustes temporários nos terminais Uruguai e Salgado Filho.

Serviço

Maratona Internacional de Porto Alegre