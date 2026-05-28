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Bloqueios no trânsito para a Maratona de Porto Alegre começam nesta sexta-feira; veja o que muda

Alterações no trânsito se iniciam às 21h, na avenida Diário de Notícias, em ambos os sentidos

Zero Hora

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