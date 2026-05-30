Bicampeão da Champions, PSG entra na lista de clubes vencedores de forma consecutiva; veja quem são

Nove clubes podem celebrar o fato de ganhar a Champions League de maneira consecutiva. A mais recente é o PSG, que se tornou bicampeão do torneio ao vencer o Arsenal, neste sábado (30), nos pênaltis.
Nos primórdios da Liga dos Campeões, conhecida como Copa dos Campeões da Europa, eram mais comuns títulos em sequência. O Real Madrid, por exemplo, venceu as quatro primeiras edições. Na sequência, o Benfica, de Eusébio, foi bicampeão.
Inter de Milão, Liverpool, Nottingham Forest e Milan também foram bicampeões em anos seguidos. Ajax e Bayern de Munique, que fazem parte da lista, mas como tricampeões.
A partir de 1992/1993, quando começou a era moderna da Champions League, os títulos em sequência se tornaram mais raros. Além do PSG, o Real Madrid voltou a aparecer, com o tricampeonato entre 2016 e 2018.
Os campeões consecutivos da Champions League
- Real Madrid - 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959 e 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
- Benfica - 1960/1961 e 1961/1962
- Inter de Milão - 1963/1964 e 1964/1965
- Ajax - 1970/1971, 1971/1972 e 1972/1973
- Bayern de Munique - 1973/1974, 1974/1975 e 1975/1976
- Liverpool - 1976/1977 e 1977/1978
- Nottingham Forest - 1978/1979 e 1979/1980
- Milan - 1988/1989 e 1989/1990
- PSG - 2024/2025 e 2025/2026