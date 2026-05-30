Bicampeão da Champions, PSG entra na lista de clubes vencedores de forma consecutiva; veja quem são

PSG tem dois títulos da Champions League. FRANCK FIFE / AFP

Nove clubes podem celebrar o fato de ganhar a Champions League de maneira consecutiva. A mais recente é o PSG, que se tornou bicampeão do torneio ao vencer o Arsenal, neste sábado (30), nos pênaltis.

Nos primórdios da Liga dos Campeões, conhecida como Copa dos Campeões da Europa, eram mais comuns títulos em sequência. O Real Madrid, por exemplo, venceu as quatro primeiras edições. Na sequência, o Benfica, de Eusébio, foi bicampeão.

Inter de Milão, Liverpool, Nottingham Forest e Milan também foram bicampeões em anos seguidos. Ajax e Bayern de Munique, que fazem parte da lista, mas como tricampeões.

A partir de 1992/1993, quando começou a era moderna da Champions League, os títulos em sequência se tornaram mais raros. Além do PSG, o Real Madrid voltou a aparecer, com o tricampeonato entre 2016 e 2018.

Os campeões consecutivos da Champions League