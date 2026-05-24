Bia Haddad relata desconforto físico na eliminação em Roland Garros: "Bastante ânsia de vômito"

Bia está caindo 27 posições na classificação mundial. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Após ser eliminada na estreia de Roland Garros por Francesca Jones, neste domingo (24), Bia Haddad Maia reconheceu que não soube aproveitar a vantagem após ter o jogo controlado. Depois de vencer o primeiro set com facilidade por 6/1, a brasileira relatou que teve um desconforto físico.

— No segundo set, comecei a me sentir mal. Tive bastante ânsia de vômito, estava bem desconfortável. Estava quente, e ela também poderia estar (passando mal). O jogo tem o estresse e as emoções envolvidas. Eu estava tentando me controlar, respirar, me acalmar — afirmou a brasileira, que acrescentou que tentou se manter competitiva, em entrevista à ESPN

Em má fase, com apenas quatro vitórias em 20 jogos na temporada, a paulista está perdendo 27 posições e neste momento ocupa a 105ª posição no ranking mundial, podendo ainda perder outras colocações dependendo do desempenho de adversárias.

Semifinalista do Grand Slam francês em 2023, Bia Haddad avaliou que teve um bom início de jogo, apesar das circunstâncias.

— Mesmo não jogando o melhor tênis, mas sendo mais consistente, tentando ser mais agressiva. Saquei muito abaixo e isso custou muito o jogo — comentou sobre o aproveitamento de pouco mais metade do primeiro serviço (58,7%) contra mais de 70% da Francesa Jones. Além disso, a Bia cometeu 11 duplas faltas e conseguiu apenas um ace.