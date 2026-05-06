Bia Haddad volta a oscilar e amarga eliminação na estreia do Roma Open para 127ª do ranking

Beatriz Haddad Maia encerrou a sua participação no Roma Open logo na estreia. Em uma batalha de 2h13, a brasileira acabou surpreendida pela francesa Leolia Jeanjean, 127ª do ranking, e se despediu do torneio com derrota por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.

A adversária da próxima rodada já está definida. Depois de superar a brasileira, a Leolia Jeanjean vai ter pela frente uma parada dura: a italiana Jasmine Paolini, número oito do ranking e atual campeã do torneio de Roma.

Eliminada nesta quarta-feira da competição italiana, Bia vinha de quatro vitórias e 12 derrotas nesta temporada. Em sua última participação, no WTA 125 de La Bisbal, a brasileira parou nas quartas de final no saibro espanhol.

Com as mudanças na chave da WTA Roma Open, a número 1 do Brasil e 78 do mundo enfrentou a rival francesa e teve dificuldades no primeiro set. Após um início equilibrado, Jeanjean surpreendeu a tenista paulistana ao obter uma quebra no sexto game. Tudo, porém, não passou de um susto já que Bia deu o troco na sequência e mostrou estar com o emocional em dia.

A regularidade das duas competidoras prevaleceu no restante da parcial e o jogo foi para o tiebreak. Utilizando bem as paralelas no fundo de quadra, Bia teve a chance de definir o primeiro set, mas falhou no momento decisivo. Com 78% de aproveitamento no primeiro serviço ao longo do confronto, Jeanjean mostrou mais tranquilidade, conseguiu fechar a parcial em 8 a 6 e abriu vantagem em 1h15 de batalha.