Bia Haddad perde para francesa e está fora do WTA de Roma na primeira rodada

Bia lutou, mas acabou eliminada na primeira rodada. VAUGHN RIDLEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bia Haddad Maia está fora do WTA de Roma. Na manhã desta quarta (6), ela perdeu para a francesa Leolia Jeanjean, ainda na primeira rodada do torneio.

Atual número 78 do ranking, Bia foi derrotada para a número 127 do mundo em sets diretos. As parciais foram de 7/6 e 6/4.

A francesa entrou na chave principal como "Lucky loser", graças à desistência por lesão da romena Jaqueline Cristian. A partida contra Bia Haddad teve 2h13min de duração.