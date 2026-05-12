Bia Haddad Maia sofre nova derrota e pode cair mais posições no ranking mundial

Bia Haddad venceu apenas quatro jogos no ano. Fotojump / Divulgação

Bia Haddad Maia acrescentou mais uma derrota a sua campanha na temporada 2026. Nesta terça-feira (12), a brasileira foi eliminada na primeira rodada do WTA 125 de Paris, ao levar 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, da francesa Diane Parry.

Agora, a paulista acumula 13 derrotas em 17 jogos no ano. Em suas últimas 70 atuações no circuito, Bia venceu apenas 20 partidas.

Ex-top 10, atualmente ela ocupa a 78ª posição no ranking mundial e, dependendo dos resultados dos torneios da semana, poderá cair mais sete colocações.