Bia Haddad Maia passa pela estreia nas duplas em Roland Garros

Sem disputar uma partida de duplas há oito meses, Bia Haddad Maia voltou a jogar em parceria, nesta terça-feira (26), e ao lado da russa Liudmila Samsonova passou pela estreia no Aberto da França, em Roland Garros. Com parciais de 7/5, 2/6 e 6/2, em duas horas e 15 minutos, elas derrotaram as cabeças de chave número 9, a estadunidense Desirae Krwaczyk e a ucraniana Lyudmyla Kichenok.
Com a vitória, Bia e Samsonova se classificaram para a segunda rodada, onde vão encarar as vencedoras do confronto entre as indonésias Aldila Sutjiadi e Janice Tjen e a dupla da tcheca Marie Bouzková e a espanhola Sara Sorribes Tormo.
O jogo desta terça também serviu como recuperação para Bia Haddad e Liudmila Samsonova, que haviam sido eliminadas na estreia da chave de simples.
Brasileiras
O Brasil ainda terá na chave feminina de duplas a carioca Ingrid Martins, que atuará com a argentina Solana Sierra, e a paulista Luisa Stefani, que ao lado da canadense Gabriela Dabrowski é a quarta cabeça de chave. As duas tenistas devem atuar na quarta-feira (27).
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar