Bia Haddad Maia e Luísa Stefani são confirmadas na 2ª edição do SP Open

Luisa Stefani (E) e Bia Haddad Maia (D) atuaram juntas em Paris 2024. Gaspar Nóbrega / Divulgação/COB

Bia Haddad Maia e Luisa Stefani, as tenistas número 1 do Brasil em simples e duplas, já estão garantidas na segunda edição do SP Open, torneio WTA 250, que acontecerá entre os dias 12 e 20 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Ex-top 10 do ranking mundial, Bia acumula quatro títulos no circuito e atualmente é a número 78 do ranking. Em 2025, ela era a grande favorita do torneio, mas parou nas quartas de final.

— É muito especial poder jogar um WTA na minha cidade, perto de pessoas queridas, da minha família e com toda a torcida. Dá sempre um friozinho na barriga, mas é muito gostoso. Espero poder estar junto com todas as brasileiras, não só da minha geração, e poder inspirar cada vez mais meninas para que tenham vontade de estar lá. O principal é desfrutar da semana e lembrar que ela é muito maior do que um sonho pessoal — comentou a tenista que completará 30 anos no final de maio.

Atual campeã do torneio de duplas, Luisa Stefani voltou a fazer parceria com a canadense Gabriela Dabrowski e está na nona posição do ranking de duplas. A medalhista olímpica de bronze em Tóquio soma 14 títulos na carreira e na edição passada fez parceria com a húngara Tímea Babos.