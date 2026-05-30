Bia Haddad Maia completa 30 anos e garante vaga nas oitavas de final de duplas em Roland Garros

O sábado (30) foi de dupla alegria para a tenista brasileira Bia Haddad Maia em Paris. Ao lado da russa Liudmila Samsonova, ela obteve mais uma vitória na chave de duplas do Aberto da França, e se classificou para as oitavas de final.
Na quadra 6 do complexo de Roland Garros, a paulista comemorou seus 30 anos e após o 2 a 0 sobre a tcheca Marie Bouzková e a espanhola Sara Sorribes Tormo, com parciais de 6/1 e 6/4, em uma hora e 13 minutos, ganhou o carinho do público, majoritariamente formado por brasileiros, com direito a um "parabéns pra você" cantado das arquibancadas que comportam cerca de 1,2 mil espectadores.
Após os cumprimentos, a Bia Haddad que foi eliminada ainda na estreia da chave de simples, atendeu um a um os torcedores, com fotos, sorrisos e autógrafos, deixando a quadra e se dirigindo para uma das alamedas que levam aos vestiários.
Com a vitória e a vaga nas oitavas, Bia e Samsonova agora vão encarar a australiana Ellen Perez e a holandesa Demi Schuurs, cabeças de chave 7.
Ingrid Martins eliminada nas duplas
Já a carioca Ingrid Martins, que atuou ao mesmo tempo, mas na quadra 9, acabou eliminada na segunda rodada. Ela e a argentina Solana Sierra não resistiram a belga Magali Kempen e a Andreja Klepač, que anotaram um duplo 6/2, em 68 minutos.
Luisa Stefani e Dabrowski conhecem próximas rivais
Cabeças de chave número 4, a paulista Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski conheceram as próximas adversárias.
Após eliminarem a russa Elena Pridankina e a chinesa Qianhui Tang, na sexta, elas vão enfrentar a parceria da norueguesa Ulrikke Eikeri e a estadunidense Quinn Gleason, que neste sábado venceram a tcheca Anastasia Dețiuc e a russa Irina Khromacheva, por 6/7 (5-7), 6/4 e 6/1, em duas horas e 39 minutos de jogo.