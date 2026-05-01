Bia Haddad Maia cai nas quartas de final do Challenger 125 de La Bisbal

A campanha de Bia Haddad Maia no WTA Challenger 125 de La Bisbal, na Espanha, chegou ao fim nesta sexta-feira (1º). A brasileira foi derrotada por Marina Bassols por 2 sets a 0, em uma hora e 14 minutos.
Esta foi a primeira vez que a espanhola venceu Bia no confronto direto. Antes disso, foram três triunfos da brasileira no circuito.
No primeiro set, Bia até conseguiu uma quebra de saque, mas sofreu três break points e perdeu por 6 a 2. O segundo foi ainda pior, pois Bassols quase conseguiu um pneu. Vitória por 6 a 1.
Agora, a brasileira se prepara para a disputa do WTA 1000 de Roma, que começa no dia 5 de maio. Caso seja eliminada cedo, Bia terá o WTA 125 de Paris para disputar.