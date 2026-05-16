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Bia Haddad Maia cai na estreia do quali de Estrasburgo e vai sair do top 100 do ranking

Com a eliminação em Estrasburgo, Bia Haddad perderá 195 pontos e deixará o top 100 às vésperas de Roland Garros

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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