Bia Haddad Maia cai na estreia do quali de Estrasburgo e vai sair do top 100 do ranking

Bia não defenderá 195 pontos conquistados no ano passado. Claire Billon / WTA Strasbourg

A fase de Bia Haddad Maia segue sem sinais de reação. Neste sábado (16), a brasileira foi eliminada logo na estreia do qualifying do WTA 500 de Estrasburgo, na França, ao perder para a chinesa Zhang Shuai por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e 19 minutos de partida.

O resultado tem peso ainda maior para a paulista por causa do ranking. Sem conseguir repetir a campanha de 2025, quando chegou às semifinais do torneio, Bia vai perder os 195 pontos conquistados no ano passado e deixará o grupo das 100 melhores do mundo às vésperas de Roland Garros. No momento a projeção indica que ela cairá para a 110 colocação.

A última vez que Bia havia figurado fora das 100 melhores do mundo havia sido em outubro de 2021, quando era a número 115. A derrota deste sábado amplia um momento turbulento na temporada. Em 18 partidas disputadas em 2026, a brasileira acumula 14 derrotas.

O jogo

Mais uma vez, o saque apareceu como um dos principais obstáculos. Bia colocou pouco mais da metade dos primeiros serviços em quadra e sofreu para sustentar os games de saque, sendo quebrada cinco vezes ao longo do confronto.

No primeiro set, a chinesa de 37 anos, que em 2023 atingiu a 22ª posição no ranking, saiu na frente e abriu vantagem logo cedo ao fazer 3 a 1. Bia ainda conseguiu reagir e empatou em 4 a 4, mas voltou a oscilar no momento decisivo. Zhang aproveitou uma nova quebra, confirmou o saque na sequência e fechou a parcial.

A brasileira até começou o segundo set em vantagem, vencendo os dois primeiros games, mas não conseguiu manter o ritmo. A partir dali, viu a adversária dominar a partida, perdeu o saque em sequência e ficou sem reação até a definição do placar.