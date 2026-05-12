Betis vence Elche (2-1) e volta à Liga dos Campeões após 20 anos

Duas décadas depois, o Betis retornará à Liga dos Campeões na próxima temporada, após derrotar o Elche por 2 a 1 nesta terça-feira (12), pela 36ª rodada do campeonato espanhol, garantindo assim o quinto lugar, posição que concede a última vaga para a principal competição de clubes da Europa.

À sua frente, e já classificados, estão o já campeão Barcelona, Real Madrid, Villarreal e Atlético de Madrid.

Em Sevilha, o atacante colombiano Juan Camilo Hernández abriu o placar para o Betis aos 9 minutos, Héctor Fort empatou aos 41 e Pablo Fornals garantiu a vitória por 2 a 1 no segundo tempo (68'), contra uma equipe do Elche que terminou a partida com dez jogadores, após a expulsão de Léo Pétrot no início da primeira etapa (49').

"Conseguir a classificação para a Liga dos Campeões exatamente aqui, diante de nossa própria torcida, que aguardava ansiosamente por este momento de alegria, traz uma felicidade imensa para todos nós e para cada torcedor do Betis", comemorou o técnico chileno Manuel Pellegrini, após a partida.

O Betis retorna à Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 2005-06.

Com essa vitória, o Betis se consolida na quinta colocação, com 57 pontos, sete à frente do Celta, seu perseguidor mais próximo.

Com apenas duas rodadas e seis pontos em disputa após a conclusão da rodada atual, o Celta perdeu qualquer chance de alcançar os béticos após ser derrotado por 3 a 2 nesta terça-feira pelo Levante, resultado que fez com que este último saísse provisoriamente da zona de rebaixamento.

O Celta assumiu a liderança em duas ocasiões graças a dois gols de Ferran Jutglá (4' e 48'), mas os gols do hondurenho Kevin Arriaga (43'), de Adrián de la Fuente (57') e de Roger Brugué (63') garantiram os três pontos para o Levante.

Esta foi a quinta derrota do Celta jogando em casa desde o início de 2026.

"Nosso retrospecto em casa é lamentável, mas há um valor imenso em estarmos onde estamos agora com nosso destino europeu em nossas próprias mãos, restando apenas duas rodadas", disse o técnico do Celta, Claudio Giráldez, após a partida.

A derrota impediu o Celta de consolidar sua sexta posição, que dá acesso à Liga Europa, em meio à perseguição do Getafe, que poderá reduzir a diferença para apenas dois pontos em relação ao time galego nesta quarta-feira, caso vença o Mallorca.

- Atlético derrota Osasuna -

O Levante consegue sair da zona de rebaixamento, embora esteja empatado com 39 pontos com o Espanyol, que atualmente abre essa zona da degola.

A batalha para evitar a queda está se intensificando, com nada menos que cinco equipes empatadas com 39 pontos na parte inferior da tabela.

O Oviedo, que ocupa atualmente a última colocação, foi oficialmente rebaixado na segunda-feira, após o empate em 1 a 1 entre Rayo Vallecano e Girona.

Na última partida do dia, o Atlético de Madrid derrotou o Osasuna por 2 a 1, graças a um gol de pênalti de Ademola Lookman (15') e a outro gol do centroavante norueguês Alexander Sorloth (71').

O Atlético, que terminou a partida com dez jogadores após a expulsão de Marcos Llorente (79'), se mostrou a equipe mais eficaz diante do Osasuna, que conseguiu diminuir nos acréscimos, com um gol de Kike Barja (90+1').

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Terça-feira, 12 de maio

Celta Vigo - Levante 2 - 3

Betis - Elche 2 - 1

Osasuna - Atlético de Madrid 1 - 2

Quarta-feira, 13 de maio

(14h00) Villarreal - Sevilla

Espanyol - Athletic Bilbao

(16h30) Alavés - Barcelona

Getafe - Mallorca

Quinta-feira, 14 de maio

(14h00) Valencia - Rayo Vallecano

(15h00) Girona - Real Sociedad

(16h30) Real Madrid - Real Oviedo

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 91 35 30 1 4 91 31 60

2. Real Madrid 77 35 24 5 6 70 33 37

3. Villarreal 69 35 21 6 8 65 40 25

4. Atlético de Madrid 66 36 20 6 10 60 39 21

5. Betis 57 36 14 15 7 56 44 12

6. Celta Vigo 50 36 13 11 12 51 47 4

7. Getafe 45 35 13 6 16 28 36 -8

8. Real Sociedad 44 35 11 11 13 54 55 -1

9. Athletic Bilbao 44 35 13 5 17 40 51 -11

10. Rayo Vallecano 43 35 10 13 12 36 42 -6

11. Osasuna 42 36 11 9 16 43 47 -4

12. Valencia 42 35 11 9 15 38 50 -12

13. Sevilla 40 35 11 7 17 43 56 -13

14. Elche 39 36 9 12 15 47 56 -9

15. Mallorca 39 35 10 9 16 43 52 -9

16. Levante 39 36 10 9 17 44 59 -15

17. Espanyol 39 35 10 9 16 38 53 -15

18. Girona 39 35 9 12 14 37 52 -15

19. Alavés 37 35 9 10 16 41 54 -13

20. Real Oviedo 29 35 6 11 18 26 54 -28

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