Ben Shelton, número 5 do mundo, é eliminado no Aberto da França

Collignon é o número 62 do ranking. DIMITAR DILKOFF / AFP

O tenista estadunidense Ben Shelton, número 5 do mundo, foi eliminado na segunda rodada de Roland Garros ao ser surpreendido pelo belga Raphaël Collignon (62º) nesta quinta-feira (28).

Collignon fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/5 e 6/4, em duas horas, sem ter seu serviço quebrado.

Esse resultado deixa o canadense Felix Auger-Aliassime (6º) como o jogador mais bem ranqueado do lado superior da chave, que nesta quinta-feira perdeu o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, eliminado pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo .

Collignon, que no ano passado chegou à terceira rodada do US Open, terá como próximo adversário o italiano Matteo Arnaldi (104º), que bateu o grego Stefanos Tsitsipas (79º), finalista em Paris em 2021, parciais de 7/6 (7-2), 5/7, 6/3 e 6/2.

Para Shelton, a derrota representa sua primeira eliminação antes de uma terceira rodada de Grand Slam desde que caiu nessa mesma fase de Wimbledon em 2023.

Confira outros resultados desta quinta-feira:

2ª rodada - simpels masculino

Matteo Berrettini (ITA) 3 x 0 Arthur Rinderknech (FRA) - 6/4, 6/4, 6/4

Brandon Nakashima (EUA) 3 x 2 Luca Van Assche (FRA) - 6/7 (5-7), 6/4, 5/7, 6/1, 6/3

Francisco Comesaña (ARG) 3 x 2 Luciano Darderi (ITA) - 7/6 (7-5), 4/6, 6/4, 2/6, 6/4

Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 x 1 Román Burruchaga (ARG) - 4/6, 6/0, 7/5 e 6/1

Alejandro Tabilo (CHI) w x o Valentin Vacherot (MCO)

Martín Landaluce (ESP) 3 x 2 Vit Kopřiva (CZE) - 1/6, 2/6, 6/4, 7/5, 6/0

Francisco Cerúndolo (ARG) 3 x 1 Hugo Gaston (FRA) - 2/6, 6/4, 6/2, 6/1

Frances Tiafoe (EUA) 3 x 2 Hubert Hurkacz (POL) - 6/7 (5-7), 7/6 (7-5), 6/4, 6/7 (1-7), 6/4

Flavio Cobolli (ITA) 3 x 0 Wu Yibing (CHN) - 6/4, 6/4, 6/4

Zachary Svajda (EUA) 3 x 1 Adam Walton (AUS) - 6/3, 6/4, 6/7 (4-7), 6/2

Learner Tien (EUA) 3 x 2 Facundo Díaz Acosta (ARG) - 7/5, 4/6, 3/6, 7/6 (7-4), 6/3

Jaime Faria (POR) 3 x 0 Jan-Lennard Struff (ALE) - 7/5, 7/6 (7-1), 6/2

Moïse Kouamé (FRA) 3 x 2 Daniel Vallejo (PAR) - 6/3, 7/5, 3/6, 2/6, 7/6 (10-8)