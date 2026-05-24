Belgrano vence River Plate (3-2) e conquista título inédito do Campeonato Argentino

O Belgrano conquistou o Campeonato Argentino pela primeira vez em sua história ao vencer o River Plate por 3 a 2 em uma final épica do torneio Apertura, disputada neste domingo (24) no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.
Em um duelo eletrizante, Leonardo Morales (26') empatou e Nicolás "Uvita" Fernández (84' de pênalti e 87') marcou os gols da virada do Belgrano, que perdia por 2 a 1 depois de Facundo Colidio (18') e Tomás Galván (59') balançarem a rede para o River.
Dessa forma, o Belgrano garantiu o primeiro título do ano no futebol argentino e se classificou para a Copa Libertadores de 2027. Além disso, prolongou o jejum de títulos dos 'Millonarios', que não vencem a competição desde 2023.
- Escalações:
River Plate: Santiago Beltrán - Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero e Marcos Acuña (Germán Pezzella, 70') - Aníbal Moreno (Kendry Páez, 90'+1) - Tomás Galván (Maximiliano Salas, 90'+1), Fausto Vera e Juan Cruz Meza (Juan Fernando Quintero, 88') - Facundo Colidio e Joaquín Freitas. Técnico: Eduardo Coudet.
Belgrano: Thiago Cardozo - Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado (Alvaro Ocampo, 46') e Adrián Spörle - Santiago Longo (Franco Vázquez, 63') e Adrián Sánchez - Emiliano Rigoni (Federico Ricca, 90'), Lucas Zelarayán e Juan Velázquez (Ramiro Hernandes, 63') - Lucas Passerini (Nicolás Fernández, 76'). Técnico: Ricardo Zielinski.
* AFP