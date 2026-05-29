Bélgica se destaca no equilibrado Grupo G da Copa do Mundo, com fator extracampo do Irã

A priori, o Grupo G da Copa do Mundo de 2026 é um dos que deverá despertar menos interesse, embora, ao mesmo tempo, prometa ser um dos mais abertos, sem um amplo favorito e com a presença do Irã.

Com a guerra no Oriente Médio como pano de fundo, a seleção iraniana será, sem dúvida, uma das equipes mais chamará a atenção entre todos os participantes.

A delegação da 'Team Melli' planejava estabelecer sua concentração em Tucson, no Arizona, já que fará seus três jogos da fase de grupos nos Estados Unidos, mas ficará hospedada na cidade de Tijuana, no norte do México.

O duelo entre Egito e Irã, no dia 26 de junho, em Seattle, designado pela Fifa como o Jogo do Orgulho em apoio à comunidade LGBTQ+, também despertará um interesse especial, por envolver dois países onde a homossexualidade não é aceita.

BÉLGICA

. Participações: 14. Melhor resultado: 3º (2018). Ranking da Fifa: 9°

. Técnico: Rudi Garcia (França)

Após uma longa carreira no futebol de clubes, o veterano Rudi Garcia comandará uma seleção pela primeira vez na Copa do Mundo. Seu objetivo? Gerir a transição da velha guarda, dos veteranos De Bruyne, Courtois, Lukaku, Witsel e Meunier, para a nova geração de Doku, De Ketelaere e Godts.

. Destaque: Thibaut Courtois

Considerado por muitos o melhor goleiro do mundo, o camisa 1 do Real Madrid retornou à seleção após a breve passagem do técnico Domenico Tedesco, com quem teve atritos, para disputar seu último grande torneio, com o objetivo de deixar para trás o fiasco da Copa de 2022 (eliminação na fase de grupos).

EGITO

. Participações: 3. Melhor resultado: fase de grupos. Ranking da Fifa: 29°

. Técnico: Hossam Hassan

Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol egípcio e um dos maiores artilheiros de todos os tempos da seleção do país (68 gols em 176 partidas), Hassan foi contratado para reverter a situação de uma equipe que não vinha tendo grandes resultados.

Por enquanto, ele vem tendo sucesso, chegando às semifinais da última Copa Africana de Nações e classificado os 'Faraós' para a Copa do Mundo.

. Destaque: Mohamed Salah

Aos 33 anos, Salah terá sua última oportunidade de conquistar algo notável com sua seleção, depois de já vencido tudo pelo Liverpool. A ausência de um favorito no Grupo G pode ajudar os 'Faraós' a superar seu desempenho na última participação (2018), quando não conseguiram avançar além da fase de grupos.

IRÃ

. Participações: 6. Melhor resultado: fase de grupos. Ranking da Fifa: 21°

. Técnico: Amir Ghalenoei

Após uma primeira passagem pelo comando da seleção (2006-2007), Ghalenoei assumiu a equipe mais uma vez em 2023. Ele levou o Irã à semifinal da Copa da Ásia naquele mesmo ano e à sua quarta Copa do Mundo consecutiva, após uma campanha brilhante nas Eliminatórias, com apenas uma derrota em 16 jogos.

. Destaque: Mehdi Taremi

O experiente atacante do Olympiacos, de 33 anos, continua sendo a grande referência do Irã, tendo já ultrapassado a marca de 100 jogos pela seleção, nos quais marcou 57 gols.

Ele é o segundo maior artilheiro, atrás de Ali Daei, com 198 gols, mas Taremi e seus companheiros terão de deixar de lado o contexto político, com o país em guerra contra os Estados Unidos e Israel, para tentar passar da fase de grupos pela primeira vez.

NOVA ZELÂNDIA

. Participações: 2. Melhor resultado: fase de grupos. Ranking da Fifa: 85°

. Técnico: Darren Bazeley (Inglaterra)

Inglês de nascimento, Bazeley tem um conhecimento profundo do futebol neozelandês, tendo trabalhado por muitos anos nas categorias de base antes de ser nomeado técnico da seleção principal em 2023. Ele levou os 'All Whites' à Copa do Mundo sem perder uma única partida.

. Destaque: Chris Wood

Apesar de ter jogado muito pouco nesta temporada pelo Nottingham Forest devido a uma cirurgia no joelho, o veterano atacante continua indispensável para a seleção, como mostrou nas Eliminatórias, em que terminou como artilheiro, com nove gols.