Bayern quebra recorde de gols no encerramento Bundesliga; veja todos os resultados

No encerramento Bundesliga, o Bayern de Munique fechou com chave de ouro e aplicou 5 a 1 no Colônia, na Allianz Arena. Com mais uma goleada, a equipe de vermelho alcançou o recorde de gols marcados em uma única temporada nas cinco grandes ligas no século XXI. Os comandados do belga Vincent Kompany anotaram 122 vezes no torneio alemão, contra 121 do Real Madrid, em La Liga de 2011/12.

Um dos grandes responsáveis pela marca foi o centroavante Harry Kane, que anotou três vezes diante do Colônia. Nesta edição, o camisa 9 marcou 36 gols em 31 jogos e terminou como artilheiro isolado. Para efeito de comparação, o vice Deniz Undav, do Stuttgart, terminou com 19 gols. Além disso, foram quatro hat-tricks do inglês apenas na Bundesliga.

O título já estava assegurado desde a 30ª rodada, após vitória sobre o próprio Stuttgart. Sob o comando do treinador belga, o gigante chegou ao segundo título da Bundesliga consecutivo. Na Champions League, a equipe acabou superada pelo Paris Saint-Germain nas semifinais, após dois jogos bem disputados.

OUTRAS DEFINIÇÕES DA BUNDESLIGA

Apesar do título definido há algum tempo, a última rodada da liga alemã guardou algumas emoções. Uma delas foi a definição das vagas para segunda divisão. No Millerntor-Stadion, St. Pauli e Wolfsburg fizeram um jogo de vida ou morte e quem saiu feliz foi a equipe de verde, que venceu a partida por 3 a 1. Os visitantes empurraram o adversário para o descenso, mas ainda precisam vencer o playoff do rebaixamento.

O outro clube rebaixado foi o Heidenheim, que perdeu por 2 a 0, dentro de casa, para o Mainz. A outra definição da Bundesliga foi a última vaga para a Champions League. O Hoffenheim ainda tinha chances de roubar a posição do Stuttgart, mas acabou goleado pelo Borussia M´gladbach, por 4 a 0, e ficou apenas com a Europa League.

Os representantes da Alemanha na principal competição continental serão: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Stuttgart. A Europa League ficou para o Hoffenheim e a Conference League para o Bayer Leverkusen.

VEJA TODOS OS RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA DA BUNDESLIGA:

Werder Bremen 0 x 2 Borussia Dortmund

Heidenheim 0 x 2 Mainz

Freiburg 4 x 1 RB Leipzig

Eintracht Frankfurt 2 x 2 Stuttgart

St. Pauli 1 x 3 Wolfsburg

Union Berlin 4 x 0 Augsburg

Borussia M´gladbach 4 x 0 Hoffenheim

Bayern de Munique 5 x 1 Colônia