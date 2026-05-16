Bayern ergue 'Schale' com goleada sobre o Colônia (5-1); Stuttgart se garante na Champions

O 'Schale', o troféu popularmente conhecido como 'prato de salada' que premia o campeão da Bundesliga, foi erguido neste sábado (16) pelo Bayern, pouco depois de os gigantes bávaros aplicarem uma goleada de 5 a 1 sobre o Colônia na Allianz Arena, pela 34ª e última rodada da temporada da Bundesliga.
Tendo já assegurado seu 35º título do Campeonato Alemão semanas atrás, o Bayern encerra a temporada da liga com 122 gols, 36 dos quais marcados pelo atacante inglês Harry Kane (59 em todas as competições), que anotou um 'hat-trick' neste sábado (10', 13' e 69').
No domingo, o colombiano Luis Díaz e o restante do elenco comandado por Vincent Kompany darão continuidade às comemorações na sacada da prefeitura, que tem vista para a Marienplatz, antes de voltarem suas atenções para a final da Copa da Alemanha, no próximo sábado, em Berlim, contra o Stuttgart.
- Números impressionantes -
Graças à sua 28ª vitória no campeonato (contra apenas uma derrota e cinco empates), o Bayern encerra a temporada com 89 pontos, a quarta melhor marca na história da Bundesliga, ficando atrás apenas dos 91 pontos do próprio gigante de Munique (2012/13) e dos 90 pontos alcançados tanto pelo Bayer Leverkusen (2023/24) quanto pelo Bayern (2013/14).
No entanto, embora a comemoração do fim de semana na Alemanha tenha sido para Munique, onde o francês Michael Olise recebeu o prêmio de Jogador da Temporada, o foco esportivo se concentrou em Frankfurt, onde o Stuttgart (4º colocado) empatou em 2 a 2 com o Eintracht, garantindo assim a última vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões.
Os suábios encerram a campanha na quarta colocação, atrás de Bayern, Borussia Dortmund e Leipzig.
Após gols de Chema Andrès (10') e Nikolas Nartey (45+4'), a equipe de Sebastian Hoeness permitiu a reação do adversário no segundo tempo, sofrendo dois gols de pênalti convertidos por Jonathan Burkhardt para o time da casa.
- Stuttgart na Champions -
Com 62 pontos, o clube suábio supera o Hoffenheim (61), que foi derrotado na visita ao Borussia Mönchengladbach (4 a 0), e o Bayer Leverkusen (59), que não conseguiu ir além de um empate em casa contra o Hamburgo (1 a 1).
Bayer Leverkusen e Hoffenheim disputarão a Liga Europa, enquanto o Freiburg entrará na fase de play-offs da Conference League, a menos que vença a Liga Europa na quarta-feira, em Istambul, contra o Aston Villa, o que lhe garantiria uma vaga na Liga dos Campeões.
Na outra ponta da tabela, o Heidenheim foi derrotado em casa pelo Mainz (2 a 0), e o St. Pauli também perdeu em seu estádio para o Wolfsburg (3 a 1).
Com 29 pontos, Heidenheim e St. Pauli estão, assim, rebaixados para a segunda divisão.
O Wolfsburg (32), por sua vez, disputará uma repescagem de acesso contra o terceiro colocado da Bundesliga 2, que poderá ser o Elversberg, o Hannover ou o Paderborn.
--- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Alemão:
Sábado, 16 de maio
Freiburg - RB Leipzig 4 - 1
Werder Bremen - Borussia Dortmund 0 - 2
St Pauli - Wolfsburg 1 - 3
Union Berlin - Augsburg 4 - 0
B. Mönchengladbach - Hoffenheim 4 - 0
Heidenheim - Mainz 0 - 2
Bayern de Munique - Colônia 5 - 1
Eintracht Frankfurt - Stuttgart 2 - 2
Bayer Leverkusen - Hamburgo 1 - 1
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Bayern de Munique 89 34 28 5 1 122 36 86
2. Borussia Dortmund 73 34 22 7 5 70 34 36
3. RB Leipzig 65 34 20 5 9 66 47 19
4. Stuttgart 62 34 18 8 8 71 49 22
5. Hoffenheim 61 34 18 7 9 65 52 13
6. Bayer Leverkusen 59 34 17 8 9 68 47 21
7. Freiburg 47 34 13 8 13 51 57 -6
8. Eintracht Frankfurt 44 34 11 11 12 61 65 -4
9. Augsburg 43 34 12 7 15 45 61 -16
10. Mainz 40 34 10 10 14 44 53 -9
11. Union Berlin 39 34 10 9 15 44 58 -14
12. B. Mönchengladbach 38 34 9 11 14 42 53 -11
13. Hamburgo 38 34 9 11 14 40 54 -14
14. Colônia 32 34 7 11 16 49 63 -14
15. Werder Bremen 32 34 8 8 18 37 60 -23
16. Wolfsburg 29 34 7 8 19 45 69 -24
17. Heidenheim 26 34 6 8 20 41 72 -31
18. St Pauli 26 34 6 8 20 29 60 -31
* AFP