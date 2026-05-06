Paris Saint-Germain empatou com o Bayern em 1 a 1. Arte GZH

O PSG está na final da Champions League pelo segundo ano consecutivo. Os parisienses empataram no jogo de volta com o poderoso Bayern de Munique, em plena Alemanha, pela semifinal, e garantiram vaga na decisão.

Depois do 5 a 4 em casa, foi a vez de empatar em 1 a 1 com a equipe bávara, numa partida segura e certeira. Veja o relato do jogo na íntegra.

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Veja como foram os lances de Bayern de Munique x Paris Saint-Germain