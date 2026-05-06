Bayern de Munique e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 16h, pela semifinal da Champions League. O jogo na Allian Arena, em Munique, na Alemanha.
Escalações para Bayern de Munique x Paris Saint-Germain
Bayern: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
PSG: Matvey Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.
Onde assistir a Bayern de Munique x Paris Saint-Germain
A partida será transmitida ao vivo por TNT e HBO Max.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲