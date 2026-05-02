Bayern arranca empate nos acréscimos contra o lanterna Heidenheim (3-3)

A apenas quatro dias de receber o Paris Saint-Germain no jogo de volta das semifinais da Champions League, o Bayern arrancou um empate em 3 a 3 contra o lanterna Heidenheim, graças a um gol de Michael Olise nos instantes finais deste confronto válido pela 32ª rodada da Bundesliga.

Com o foco voltado para esse jogo de volta das semifinais da Champions League, na próxima quarta-feira, na Allianz Arena, contra o atual campeão PSG, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, promoveu um rodízio em seu elenco. Apenas quatro jogadores que foram titulares no Parque dos Príncipes, na derrota por 5 a 4 da equipe de Munique no jogo de ida, figuraram novamente na escalação inicial neste sábado.

Com o título do Campeonato Alemão já assegurado há duas semanas, o gigante bávaro ficou em desvantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, após gols de Budu Zivzivadze e Eren Dinkci, antes de reagir e buscar o empate graças a dois gols de Leon Goretzka (aos 41' e 57').

- Artilharia pesada só no 2º tempo -

Assim como havia acontecido na semana passada, o time de Munique ficou em desvantagem no primeiro tempo. Em Mainz, após chegar ao intervalo com perdendo por 3 a 0 o Bayern conseguiu reverter, garantindo uma vitória por 4 a 3.

Kompany colocou em campo toda a sua artilharia pesada - Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz e Joshua Kimmich - só no início da segunda etapa.

Mas, em um contra-ataque, Zivzivadze surpreendeu a todos com sua velocidade, acertando um chute colocado que passou por Urbig e recolocou o Heidenheim na frente.

No fim do jogo, no décimo minuto dos acréscimos, Michael Olise garantiu o empate: seu chute de fora da área acertou a trave de Diant Ramaj. A bola, no rebote, bateu nas costas do goleiro e, após um momento de suspense, entrou lentamente, poupando os anfitriões de uma segunda derrota no campeonato.

Atrás do Bayern (83 pontos) e do Borussia Dortmund (2º lugar, 67 pontos), Hoffenheim e Stuttgart empataram em 3 a 3, intensificando ainda mais a disputa pelas duas últimas vagas de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

- Luta acirrada -

O Stuttgart mantém a 4ª colocação com 58 pontos, à frente do Hoffenheim graças ao saldo de gols.

O Union Berlin reagiu após estar perdendo por dois gols de diferença e empatou em 2 a 2 em casa contra o Colônia, garantindo à técnica Marie-Louise Eta seu primeiro ponto no comando do clube da capital alemã.

O Augsburg obteve uma vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Werder Bremen, enquanto o Hamburgo praticamente garantiu sua permanência na primeira divisão na próxima temporada com um triunfo de 2 a 1 na visita ao Eintracht Frankfurt.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):

Sábado, 2 de maio

Werder Bremen - Augsburg 1 - 3

Hoffenheim - Stuttgart 3 - 3

Eintracht Frankfurt - Hamburgo 1 - 2

Bayern de Munique - Heidenheim 3 - 3

Union Berlin - Colônia 2 - 2

(13h30) Bayer Leverkusen - RB Leipzig

Domingo, 3 de maio

(10h30) St Pauli - Mainz

(12h30) B. Mönchengladbach - Borussia Dortmund

(14h30) Freiburg - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 83 32 26 5 1 116 35 81

2. Borussia Dortmund 67 31 20 7 4 65 31 34

3. RB Leipzig 62 31 19 5 7 62 38 24

4. Stuttgart 58 32 17 7 8 66 46 20

5. Hoffenheim 58 32 17 7 8 64 48 16

6. Bayer Leverkusen 55 31 16 7 8 62 42 20

7. Eintracht Frankfurt 43 32 11 10 11 57 60 -3

8. Freiburg 43 31 12 7 12 44 52 -8

9. Augsburg 40 32 11 7 14 42 56 -14

10. Mainz 34 31 8 10 13 39 49 -10

11. Hamburgo 34 32 8 10 14 36 51 -15

12. Union Berlin 33 32 8 9 15 37 57 -20

13. Colônia 32 32 7 11 14 47 55 -8

14. B. Mönchengladbach 32 31 7 11 13 36 50 -14

15. Werder Bremen 32 32 8 8 16 37 57 -20

16. St Pauli 26 31 6 8 17 26 53 -27

17. Wolfsburg 25 31 6 7 18 41 66 -25

18. Heidenheim 23 32 5 8 19 38 69 -31

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