"Bate-Bola" debate a rodada de Inter e Grêmio no Brasileirão

Quem não lembra do debate esportivo das noites de domingo na antiga TV Com? O Bate-Bola está de volta, atualizado com o ambiente digital e valorizando a interatividade com a audiência. Além da repercussão dos jogos de Grêmio e Inter, o programa traz a análise das atuações e projeta os desafios da semana.

Alice Bastos Neves e Luciano Périco recebem comentaristas do Grupo RBS e os identificados César Cidade Dias e Vagner Martins. O Bate-Bola vai ao ar no YouTube de GZH aos domingos, das 22h a meia-noite, e na Rádio Gaúcha, simultaneamente.