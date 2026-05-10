Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (10), pela 35ª rodada da La Liga. O jogo ocorre às 16h, no Camp Nou, em Barcelona, na Espanha. Caso o Barça vença o El Clásico, será campeão espanhol sobre o maior rival.
Escalações para Barcelona x Real Madrid
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez (ou Eric García) e João Cancelo; de Jong, Pedri, Raphinha, Fermín López e Ferran Torres (ou Dani Olmo); Lewandowski. Técnico: Hansi Flick
Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Mendy; Tchouaméni, Camavinga e Bellingham; Díaz, Vini Jr. e Gonzalo García. Técnico: Alvaro Arbeloa
Onde assistir a Barcelona x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo na ESPN no plano premium do Disney+
