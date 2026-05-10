Barcelona vence Real Madrid (2-0) e é campeão espanhol pela 29ª vez

O Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol pelo segundo ano consecutivo e pela 29ª vez em sua história, após derrotar o Real Madrid por 2 a 0 neste domingo (10), no Camp Nou, faltando três rodadas para o fim da competição.
Os gols de Marcus Rashford (9') e Ferran Torres (18') garantiram o título para o Barça, em uma homenagem ao técnico Hansi Flick, que perdeu o pai horas antes da partida. O Real Madrid, por sua vez, terminará a temporada sem troféus.
O Barcelona dominou o clássico e o goleiro Thibaut Courtois foi o herói madridista, evitando o que poderia ter sido uma goleada.
O time merengue mal conseguiu segurar a pressão dos donos da casa, que abriram o placar cedo com uma cobrança de falta de Rashford no ângulo (9') e ampliaram a vantagem com um chute de Ferran praticamente à queima-roupa (18').
O Real Madrid, que chegou para a partida envolto em polêmica devido à briga entre Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde, e pela ausência de última hora de Kylian Mbappé, só conseguia sair jogando com passes longos em busca de seus atacantes, que pouco incomodaram o gol adversário.
--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 8 de maio
Levante - Osasuna 3 - 2
Sábado, 9 de maio
Elche - Alavés 1 - 1
Sevilla - Espanyol 2 - 1
Atlético de Madrid - Celta Vigo 0 - 1
Real Sociedad - Betis 2 - 2
Domingo, 10 de maio
Mallorca - Villarreal 1 - 1
Athletic Bilbao - Valencia 0 - 1
Real Oviedo - Getafe 0 - 0
Barcelona - Real Madrid 2 - 0
Segunda-feira, 11 de maio
(16h00) Rayo Vallecano - Girona
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 91 35 30 1 4 91 31 60
2. Real Madrid 77 35 24 5 6 70 33 37
3. Villarreal 69 35 21 6 8 65 40 25
4. Atlético de Madrid 63 35 19 6 10 58 38 20
5. Betis 54 35 13 15 7 54 43 11
6. Celta Vigo 50 35 13 11 11 49 44 5
7. Getafe 45 35 13 6 16 28 36 -8
8. Real Sociedad 44 35 11 11 13 54 55 -1
9. Athletic Bilbao 44 35 13 5 17 40 51 -11
10. Osasuna 42 35 11 9 15 42 45 -3
11. Rayo Vallecano 42 34 10 12 12 35 41 -6
12. Valencia 42 35 11 9 15 38 50 -12
13. Sevilla 40 35 11 7 17 43 56 -13
14. Espanyol 39 35 10 9 16 38 53 -15
15. Mallorca 39 35 10 9 16 43 52 -9
16. Elche 39 35 9 12 14 46 54 -8
17. Girona 38 34 9 11 14 36 51 -15
18. Alavés 37 35 9 10 16 41 54 -13
19. Levante 36 35 9 9 17 41 57 -16
20. Real Oviedo 29 35 6 11 18 26 54 -28
* AFP