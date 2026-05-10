Barcelona vence Real Madrid (2-0) e é campeão espanhol pela 29ª vez

O Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol pelo segundo ano consecutivo e pela 29ª vez em sua história, após derrotar o Real Madrid por 2 a 0 neste domingo (10), no Camp Nou, faltando três rodadas para o fim da competição.

Os gols de Marcus Rashford (9') e Ferran Torres (18') garantiram o título para o Barça, em uma homenagem ao técnico Hansi Flick, que perdeu o pai horas antes da partida. O Real Madrid, por sua vez, terminará a temporada sem troféus.

O Barcelona dominou o clássico e o goleiro Thibaut Courtois foi o herói madridista, evitando o que poderia ter sido uma goleada.

O time merengue mal conseguiu segurar a pressão dos donos da casa, que abriram o placar cedo com uma cobrança de falta de Rashford no ângulo (9') e ampliaram a vantagem com um chute de Ferran praticamente à queima-roupa (18').

O Real Madrid, que chegou para a partida envolto em polêmica devido à briga entre Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde, e pela ausência de última hora de Kylian Mbappé, só conseguia sair jogando com passes longos em busca de seus atacantes, que pouco incomodaram o gol adversário.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 8 de maio

Levante - Osasuna 3 - 2

Sábado, 9 de maio

Elche - Alavés 1 - 1

Sevilla - Espanyol 2 - 1

Atlético de Madrid - Celta Vigo 0 - 1

Real Sociedad - Betis 2 - 2

Domingo, 10 de maio

Mallorca - Villarreal 1 - 1

Athletic Bilbao - Valencia 0 - 1

Real Oviedo - Getafe 0 - 0

Barcelona - Real Madrid 2 - 0

Segunda-feira, 11 de maio

(16h00) Rayo Vallecano - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 91 35 30 1 4 91 31 60

2. Real Madrid 77 35 24 5 6 70 33 37

3. Villarreal 69 35 21 6 8 65 40 25

4. Atlético de Madrid 63 35 19 6 10 58 38 20

5. Betis 54 35 13 15 7 54 43 11

6. Celta Vigo 50 35 13 11 11 49 44 5

7. Getafe 45 35 13 6 16 28 36 -8

8. Real Sociedad 44 35 11 11 13 54 55 -1

9. Athletic Bilbao 44 35 13 5 17 40 51 -11

10. Osasuna 42 35 11 9 15 42 45 -3

11. Rayo Vallecano 42 34 10 12 12 35 41 -6

12. Valencia 42 35 11 9 15 38 50 -12

13. Sevilla 40 35 11 7 17 43 56 -13

14. Espanyol 39 35 10 9 16 38 53 -15

15. Mallorca 39 35 10 9 16 43 52 -9

16. Elche 39 35 9 12 14 46 54 -8

17. Girona 38 34 9 11 14 36 51 -15

18. Alavés 37 35 9 10 16 41 54 -13

19. Levante 36 35 9 9 17 41 57 -16

20. Real Oviedo 29 35 6 11 18 26 54 -28