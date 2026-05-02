Barcelona vence Osasuna no fim e fica perto de garantir título antecipado

O Barcelona venceu o Osasuna por 2 a 1 neste sábado (2), no Estádio El Sadar, em Pamplona, e deu um passo decisivo para conquistar o Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe do técnico Hansi Flick chegou aos 88 pontos e pode assegurar a taça com quatro rodadas de antecedência, dependendo do tropeço do Real Madrid neste domingo.
Lewandowski e Ferran Torres decidem no fim
Após um primeiro tempo de muita posse de bola e pouca contundência, o Barcelona definiu a partida na reta final da segunda etapa. Aos 36 minutos, Robert Lewandowski aproveitou cruzamento de Rashford para abrir o placar de cabeça. Cinco minutos depois, Ferran Torres ampliou ao receber passe em profundidade de Fermín. O Osasuna ainda descontou aos 45 com Raúl García, mas não evitou a 10ª vitória consecutiva dos catalães na liga.
Cenário para o título e El Clásico
A vantagem do Barcelona sobre o Real Madrid agora é de 14 pontos. Caso o time merengue não vença o Espanyol, a distância permanecerá confortável para o El Clásico do próximo domingo, no Camp Nou, válido pela 35ª rodada. Em busca de seu 29º título espanhol, o clube não alcançava uma sequência de 10 triunfos desde 2016.