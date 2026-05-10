Barcelona vence o Real Madrid e conquista a La Liga pela 29ª vez na história; veja ranking de campeões

Com uma atuação dominante, o Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 0 neste domingo (10), no Camp Nou, e confirmou seu 29° título Espanhol.
O primeiro gol saiu logo aos nove minutos do primeiro tempo, com Rashford, de falta. Ferran Torres ampliou aos 18.
Hansi Flick
O técnico Hansi Flick esteve à beira do gramado neste domingo no comando do Barcelona, mesmo em luto após a morte do seu pai, que ocorreu no sábado.
Ônibus atacado por engano
Momentos antes do clássico entre Barcelona e Real Madrid, na tarde deste domingo (10), torcedores da equipe catalã atiraram pedras no ônibus do próprio clube na chegada ao Spotify Camp Nou. Segundo a imprensa da Espanha, a torcida teria se confundido, achando que se tratava do veículo do Real Madrid.
Galeria de campeões
Apesar da conquista do Barcelona, o Real Madrid segue como o maior campeão da história da La Liga, com 36 títulos conquistados até a temporada 2023/24. Na sequência aparece o FC Barcelona, que, com a vitória deste domingo (9), chegou ao 29º troféu, enquanto o Atlético de Madrid ocupa a terceira posição, com 11 conquistas.