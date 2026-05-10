Barcelona vence o Real Madrid e conquista a La Liga pela 29ª vez na história; veja ranking de campeões

Jogadores comemoram gol de Rashford que abriu o caminho para a vitória no Camp Nou. Josep Lago / AFP

Com uma atuação dominante, o Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 0 neste domingo (10), no Camp Nou, e confirmou seu 29° título Espanhol.

O primeiro gol saiu logo aos nove minutos do primeiro tempo, com Rashford, de falta. Ferran Torres ampliou aos 18.

Hansi Flick

O técnico Hansi Flick esteve à beira do gramado neste domingo no comando do Barcelona, mesmo em luto após a morte do seu pai, que ocorreu no sábado.

Ônibus atacado por engano

Momentos antes do clássico entre Barcelona e Real Madrid, na tarde deste domingo (10), torcedores da equipe catalã atiraram pedras no ônibus do próprio clube na chegada ao Spotify Camp Nou. Segundo a imprensa da Espanha, a torcida teria se confundido, achando que se tratava do veículo do Real Madrid.

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