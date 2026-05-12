Barcelona estuda ações legais após acusações do presidente do Real Madrid

O Barcelona estuda possíveis ações legais após as declarações do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que voltou a mencionar o chamado "caso Negreira", envolvendo suposta corrupção na arbitragem na Espanha por parte do clube catalão.

"Sobre a entrevista coletiva convocada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que nosso departamento jurídico está analisando cuidadosamente suas declarações e acusações", informou o Barça em comunicado.

"No momento, estas questões estão sendo analisadas e os próximos passos a serem tomados estão sendo avaliados", acrescentou a diretoria 'blaugrana', após Pérez anunciar que apresentará um dossiê sobre o assunto à Uefa.

"Este é o caso de corrupção mais grave do futebol", declarou o dirigente madridista, em entrevista na qual anunciou a convocação de eleições e sua candidatura a mais um mandato como presidente do Real Madrid.

"Não poderíamos imaginar, de verdade, que o Barcelona daria dinheiro para o chefe dos árbitros", disse Pérez.

"Eu só ganhei sete Ligas dos Campeões e sete Campeonatos Espanhóis, poderia ter ganhado 14 porque os outros me roubaram", acrescentou o presidente do Real Madrid.

A justiça está investigando supostos pagamentos do Barcelona a empresas pertencentes a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA).

O objetivo da investigação é descobrir se esses pagamentos poderiam ter sido usados para tentar obter vantagem esportiva, algo que o Barcelona nega, alegando que se tratava de pagamentos referentes a relatórios de arbitragem.