Bárbara Domingos conquista 12º título brasileiro de ginástica rítmica

Finalista olímpica do individual geral em Paris-2024, Bárbara Domingos conquistou seu 12º título do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, em Natal (RB).
Na decisão, a ginasta da Agir-PR somou 111.400 pontos, sendo 28.200 no arco, 27.950 na bola, 29.400 nas maças e 25.850 na fita.
— Esta é minha terceira participação em campeonato. Antes participei de duas etapas da Copa do Mundo. Meu objetivo principal aqui em Natal era conseguir mostrar as minhas séries da melhor forma possível. Queríamos muito, é claro, o título, mas não era o mais importante, entende? É claro que a conquista me dá um gás extra na sequência do trabalho. Fico ainda mais motivada porque conseguimos novamente atingir a qualidade que mostrávamos no ano passado. Isso nos dá a certeza de que o esforço dará certo — comemorou Bárbara.
A medalha de prata ficou com Geovanna Santos (Incesp-ES), com 108.200 pontos. A capixaba fez 26.850 na fita, 27.150 no arco, 25.500 na bola e 28.700 nas maças.
O pódio ainda teve a catarinense Maria Eduarda Alexandre. Com 27.850 no arco, 27.050 na bola, 26.300 nas maças e 24.300 na fita, a atleta da Agito-PR levou o bronze.
Equipes
Na competição por equipes, Maria Eduarda Alexandre e suas colegas da Agito ficaram com o ouro. A equipe de Toledo, com Samara Sibin, Sarah Becker e Geane Silva somou 230.000 pontos.
A prata ficou com o Instituto Capixaba Esportivo (Incesp), com Geovanna Santso, Luiza Traspadini, Agatha Monteiro e Sophia Louback somou com 207.300 pontos.
O bronze foi obtido pela Associação de Ginástica Rítmica, de Curitiba (Agir), que teve Bárbara Domingos, Ana Luisa Oliveira, Julia Cruz e Rebeca Cotan. Juntas, que somaram 204.200 pontos.