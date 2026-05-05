Bap anuncia que Bruno Henrique vai ser homenageado com um busto no Flamengo

Um dos remanescentes do vitorioso time de 2019, o atacante Bruno Henrique vai ser homenageado com um busto no Flamengo. Em entrevista à Flamengo TV, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, anunciou a novidade e exaltou a figura do jogador desde a sua chegada ao clube.

A novidade tem data para ser inaugurada e está prevista para ser realizada no dia 15 de novembro, dia do aniversário da agremiação carioca.

"Sempre acreditei que as homenagens têm de ser feitas em vida. Todo mundo quando morre vira legal, as pessoas descobrem as coisas boas que faziam e acho que temos que mudar isso. A gente quer homenagear alguns ídolos rubro-negros em vida, jogando aqui, de frente para a nação", afirmou o mandatário.

Com 18 títulos em seu currículo, o camisa 27 é, ao lado do uruguaio Arrascaeta, o recordista de troféus pelo clube. Desde que desembarcou no Rio, o atacante entrou em campo com a camisa rubro-negra 361 vezes, marcou 114 gols e deu 58 assistências.