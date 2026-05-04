Australianos vencem etapa de Gold Coast, e brasileiros assumem liderança do Circuito Mundial de Surfe

A terceira das 12 etapas da temporada da World Surf League (WSL), foi encerrada na madrugada desta segunda-feira (4), no horário de Brasília, em Gold Coast, na Austrália, com vitórias dos surfistas locais, Ethan Ewing e Stephanie Gilmore e liderança do ranking mundial, para os brasileiros Gabriel Medina e Luana Silva.
Esta foi a terceira etapa seguida na Austrália e além da liderança ns ranking, Medina e Luana ainda foram declarados campeões da Tríplice Coroa australiana, por terem acumulado mais pontos nestas provas. Como prêmio, eles ganharam um carro GWM Tank 300.
A etapa de Gold Coast
Medina chegou à Gold Coast na liderança e conseguiu manter a diferença de 565 pontos, para o australiano George Pittar, já que ambos terminaram na nona posição, após serem eliminados nas oitavas de final.
O paulista perdeu para o potiguar Filipe Toledo, que nas quartas eliminou outro paulista, Samuel Pupo. Filipinho seria eliminado nas semifinais para o australiano naturalizado japonês Connor O'Leary.
Na decisão, O'Leary ficou com a segunda posição, superado por Ethan Ewing, que fez 14,56 contra 14,17.
Com a terceira vitória da carreira, a primeira desde Bells Beach (Austrália) em 2023, Ewing saltou 13ª para a quarta posição no ranking mundial, atrás de Medina, Pittar e Miguel Pupo.
Feminino
Entre as mulheres, Luana Silva terminou em segundo lugar pela segunda etapa seguida, repetindo o feito de Margaret River e deixa a Austrália como número 1, superando a havaiana Gabriela Bryan.
Antes da final, nas quartas, ela venceu a estadunidense Lakey Peterson dando troco pela derrota na final da etapa anterior.
Na semifinal, a surfista de 21 anos, nascida no Havaí, em Honolulu, mas que é filha dos brasileiros Fábio Silva e Tatiana Coelho, superou Sawyer Lindblad, também dos Estados Unidos. Este resultado já valeu a liderança da temporada.
Em busca de seu primeiro título no circuito, Luana encarou a australiana Stephanie Gilmore, 38, que fez valer sua experiência.
Oito vezes campeã mundial, Gilmore venceu com 17.33 contra 14.07 de Luana. Esta foi a 35ª vitória da australiana no circuito.
Confira o top 10 do ranking:
Masculino
- 1 - Gabriel Medina (BRA) 17.205
- 2 - George Pittar (AUS) 16.640
- 3 - Miguel Pupo (AUS) 16.640
- 4 - Ethan Ewing (AUS) 15.745
- 5 - Samuel Pupo (BRA) 15.575
- 6 - Yago Dora (BRA) 13.545
- 7 - Leonardo Fioravanti (ITA) 12.810
- 8 - Ítalo Ferreira (BRA) 12.725
- 9 - Connor O'Leary (AUS) 12.120
- 10 - Filipe Toledo (BRA) 10.405
Feminino
- 1 - Luana Silva (BRA) 20.345
- 2 - Gabriela Bryan (HAV) 19.490
- 3 - Lakey Peterson (EUA) 19.490
- 4 - Molly Picklum (AUS) 17.290
- 5 - Caitlin Simmers (EUA) 15.575
- 6 - Sawyer Lindblad (EUA) 13.170
- 7 - Stephanie Gilmore (AUS) 12.000
- 8 - Isabella Nichols (AUS) 10.085
- 9 - Nadia Erostarbe (ESP) 9.085
- 10 - Carissa Moore (HAV) 8.745