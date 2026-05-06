Audax Italiano x Vasco hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Audax Italiano e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (6) pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, no Estádio Bicentenario Municipal de La Florida, no Chile.
Escalações para Audax Italiano x Vasco
Audax Italiano: Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortíz e Daniel Piña; Paolo Guajardo, Vicente Zenteno, Marco Collao e Esteban Matus; Michael Fuentes, Rodrigo Cabral e Giovani Chiaverano. Técnico: Gustavo Lema.
Vasco: Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, JP (Ramon Rique), Tchê Tchê; Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Spinelli. Técnico: Alexandre Mendes.
Onde assistir a Audax Italiano x Vasco
A partida será transmitida ao vivo pela Paramount+.
